Генсек НАТО считает, что угроза терактов у аэропорта Кабула растет каждый день

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день, и пока движение "Талибан" (запрещено в РФ) не даст согласие, продлить сроки эвакуации людей из Афганистана не получится. С таким предупреждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times , опубликованном в четверг.

"С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа [крайний срок вывода американских войск, определенный властями США], особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия "Талибана", риск атак увеличивается", - сказал Столтенберг.

Самой большой проблемой, с которой сталкиваются члены НАТО, он назвал доставку людей в аэропорт, а не осуществление самих авиарейсов как таковых. "Даже если мы решим продлить [сроки эвакуации], то нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а районы вокруг аэропорта, Кабул и вся остальная страна контролируются "Талибаном", - признал глава Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг призвал страны - члены НАТО преодолеть разногласия, которые могла вызвать тема завершения Вашингтоном афганской операции и сосредоточиться на тех угрозах, которые стоят перед ними. "Что бы ни произошло в Афганистане, Северная Америка и Европа должны стоять рядом, и это был ясный сигнал со стороны всех стран - членов НАТО на встрече министров иностранных дел на прошлой неделе", - сказал он.

"Мы сталкиваемся с изменением глобального баланса силы, с более агрессивной Россией и подъемом Китая. И пока Северная Америка и Европа стоят вместе, мы способны справляться с этими проблемами. Это важно для Европы, но это также важно для Соединенных Штатов", - утверждал Столтенберг.