Глава дипмиссии США не стал уточнять, останутся ли американские дипломаты в Афганистане

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон не стал в среду уточнять, останутся ли американские дипломаты в стране после 31 августа, когда истекает крайний срок эвакуации американцев из Кабула.

Во время интервью телеканалу CBS ему был задан вопрос, останутся ли дипломаты в Афганистане после того, как США выведут оттуда войска. "Я не уверен, что хотел бы давать вам четкий ответ на этот вопрос. В Вашингтоне еще предстоит принять решения относительно того, как будет выглядеть наше присутствие и наша деятельность здесь", - сказал на это Уилсон, который вместе с другими американскими дипломатами ранее был эвакуирован из здания посольства в афганской столице и в настоящий момент работает с территории аэропорта Кабула.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как заявил во вторник президент США Джо Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагону и Госдепу разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости.