Выборы главы правящей партии Японии состоятся 29 сентября

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Комитет правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) по надзору за выборами ее председателя назначил дату проведения соответствующего голосования на 29 сентября. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Ранее о своем намерении принять участие в выборах заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Суга занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября текущего года. В случае победы он станет председателем ЛДП на трехлетний срок.

Между тем уровень неодобрения правительства Японии в июне достиг максимума (45%) за все время нахождения Суги у власти. Японцы недовольны эффективностью мер властей против коронавируса, а также решением провести Олимпиаду в Токио.