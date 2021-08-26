США и Южная Корея завершили совместные военные учения

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Республика Корея и США завершили в четверг совместные командно-штабные учения, проводившиеся в сокращенном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.

По его данным, учения проходили исключительно в формате компьютерного моделирования без полевой фазы. В результате сторонам не удалось отработать задачи по определению оперативных возможностей южнокорейских войск, что является обязательным условием для передачи Сеулу контроля над собственными вооруженными силами в условиях реальных боевых действий. Пандемия коронавирусной инфекции не позволяет сделать это уже второй год.

Успешное проведение этой проверки, согласно изначальному плану, должно было обеспечить беспрепятственную реализацию к 2022 году плана передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. В противном случае передача может быть перенесена на более поздний срок.

После Корейской войны 1950-53 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.