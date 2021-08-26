Япония выразила протест в связи с готовящимися стрельбами ВС РФ на Итурупе

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям России в связи с учениями российских вооруженных сил, которые, по словам генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като, готовятся на острове Итуруп.

"21 августа мы получили от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым", - заявил в четверг на пресс-конференции Като. Он также подчеркнул, что правительство Японии "намерено упорно продолжать переговоры с Россией в соответствии с фундаментальным курсом на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора" между двумя странами.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих небольших необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.