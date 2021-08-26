В Китае заявили, что страна не занимается экспортом идеологии и не сеет раздор

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайское правительство никому не навязывает свою идеологию и, в отличие от США, злоупотребляющих термином "демократия", не вносит раскол между другими государствами. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель главы канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Лю Цзяньчао.

"Вы утверждаете, что Китай на международной арене в ходе сотрудничества с другими странами занимается экспортом собственных ценностей и политического режима. <...> Мы никогда никому не навязывали свою идеологию, ценности и модель развития, - подчеркнул он, отвечая на вопрос западного журналиста. - Какой должна быть демократия, решает народ того или иного государства. <...> То, как позиционируют себя Соединенные Штаты, - ошибка, к тому же деструктивная. Вашингтон сеет раздор и даже провоцирует противостояние между членами международного сообщества".

Как уточнил Лю Цзяньчао, цель демократии китайского типа - сделать все возможное ради улучшения жизни населения КНР. "Китай готов делиться опытом собственного развития с другими странами и в то же время учиться у них", - подытожил он.

В феврале глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон смотрит на отношения с Пекином через призму конкуренции и намерен противостоять действиям Китая. Он также признал, что ограниченное сотрудничество в ряде областей, среди которых борьба с изменением климата, все-таки соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.