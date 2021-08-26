СМИ: самолет ВВС Южной Кореи вывез из Пакистана 378 афганских беженцев

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южнокорейский военно-транспортный самолет с афганскими беженцами вылетел утром в четверг из аэропорта столицы Пакистана Исламабада и прибудет в Южную Корею во второй половине дня. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS .

На борту самолета находятся 378 граждан Афганистана - медицинские работники, инструкторы производственного обучения, специалисты по информационным технологиям и переводчики, которые работали в посольстве, больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане. Еще 13 афганцев, которые не смогли сесть в самолет из-за нехватки мест, ожидают следующего рейса.

Все прибывшие из Афганистана после проверки на коронавирусную инфекцию будут временно размещены в помещении Государственного института развития человеческих ресурсов в городе Чинчхоне провинции Чхунчхон-Пукто. По словам представителей правительства, они будут находиться в Южной Корее не в статусе беженцев. По гуманитарным соображениям им будет предоставлен особый вид на жительство.