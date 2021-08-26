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Смена власти в Афганистане

Россия эвакуировала из Афганистана 10 граждан Киргизии

Спецборт прибыл из Кабула на авиабазу в Канте

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Российские власти помогли эвакуировать из Афганистана 10 киргизских граждан. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Киргизии.

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"В рамках проведенных между МИД Кыргызской Республики и Российской Федерации переговоров при содействии российской стороны в результате организованного спецборта по маршруту Кабул - Кант (Киргизия) 25 августа 2021 года из Исламской Республики Афганистан в Кыргызскую Республику эвакуированы 10 кыргызстанцев, включая малолетних детей", - говорится в сообщении.

Спецборт прибыл из Кабула на находящуюся в Канте авиабазу России.

Как отметил МИД Киргизии, в общей сложности из Афганистана эвакуированы уже 36 граждан республики.

"МИД по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова продолжает вести работу по эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана", - подчеркивается в сообщении.

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АфганистанКиргизияРоссияСмена власти в Афганистане
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