Президент Таджикистана посетит Францию в октябре

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Французский лидер Эмманюэль Макрон примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его визита в страну в октябре. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, распространенном в четверг по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент республики пригласил Эмомали Рахмона приехать во Францию. Он его примет 13 октября", - отмечается в сообщении.

В администрации Макрона подчеркнули, что в ходе беседы "два президента высказали глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане". "Они обсудили ситуацию с афганскими беженцами, а также последствия захвата власти талибами в Кабуле", - добавили в Елисейском дворце. "Они договорились продолжать обмены мнениями в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности", - указали в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце отметили, что "Макрон высоко оценил уровень диалога, который ведут Франция и Таджикистан, и выразил готовность развивать новые формы сотрудничества".