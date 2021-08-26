В Минске открыли Год регионов Белоруссии и Китая

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Николай Борисевич и посол КНР в республике Се Сяоюн обменялись нотами об официальном начале Года регионов Белоруссии и Китая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"26 августа в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялась церемония открытия Года регионов Беларуси и Китая в 2021-2022 гг. Стороны убеждены, что активизация межрегионального сотрудничества послужит дальнейшему укреплению стратегического партнерства между странами, развитию всего спектра торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вступает в действие План мероприятий по его реализации.

Договоренность о проведении совместного Года регионов была достигнута в январе 2021 во время телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

Год регионов Белоруссии и Китая станет третьим тематическим годом, который проводят две страны: в 2018 году прошел Год туризма, в 2019-м - Год образования.