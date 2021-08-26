СМИ: Финляндия 27 августа прекратит эвакуацию из Афганистана по воздуху

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. /ТАСС/. Финляндия в пятницу прекратит эвакуацию из Афганистана с помощью самолетов и будет выяснять возможности продолжить ее по земле через соседние страны. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle со ссылкой на свои данные.

Как сообщили в финском МИД, вывезти из Афганистана всех желающих к пятнице может не получиться. "Вполне возможно, что на этом этапе, учитывая имеющееся в распоряжении время, мы не сможем помочь всем. Сейчас мы сосредоточены на воздушной операции. После этого мы посмотрим на другие способы и сделаем оценку того, как людям можно помочь в дальнейшем", - сказал спецпредставитель МИД по Афганистану Пекка Кайхилахти.

Yle отмечает, что после завершения эвакуации по воздуху могут быть рассмотрены возможности вывоза людей по земле, например, через Пакистан и Иран.

Финляндия эвакуирует из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с финскими властями и международными структурами (порядка 300 человек). По информации Yle, эвакуации в настоящее время ждут еще порядка 170 человек.

Как сообщила в понедельник на пресс-конференции глава МВД Финляндии Мария Охисало, прибывшие в Финляндию афганцы не будут проходить через обычный процесс предоставления убежища и получат документы для нахождения в стране в ускоренном порядке: им выдадут вид на жительство на четыре года на гуманитарных основаниях.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.