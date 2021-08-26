Еврокомиссар считает, что провал миссии НАТО в Афганистане может послужить обороне ЕС

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, бывший премьер-министр Италии и экс-глава МИД считает, что закончившаяся провалом миссия НАТО в Афганистане может дать импульс для развития оборонных способностей ЕС. Об этом он заявил в опубликованном в четверг в газете La Repubblica интервью.

"Я пытаюсь всегда разделять эпилог этой миссии и ее назначение. Нельзя забывать о победе над "Аль-Каидой" [запрещена в РФ]. Но и нельзя не признавать, что самая крупная военная миссия НАТО в истории закончилась провалом", - сказал еврокомиссар. По его мнению, если даже китайцы "не в восторге от появления исламского эмирата у своих границ, они получат экономические преимущества". При этом Джентилони предположил, что китайцы смогут получить лицензии на добычу в Афганистане.

Джентилони отметил, что сложившаяся "неблагоприятная ситуация" может стать импульсом для ЕС, в том числе для укрепления его обороноспособности. "ЕС не может себе позволить геополитическую слабость. Раньше против наращивания европейской оборонительной способности больше всех выступала Франция. Сейчас она наиболее настроена на это, как и Германия, которая также стала уверенным сторонником европейской обороны. В будущем мы должны стать автономными союзниками США [в области обороны]", - сказал еврокомиссар.

Он убежден, что новой миграционной волны не избежать, но исход из Афганистана должен быть контролируемый и управляемый при помощи общей линии гуманитарных коридоров. При этом Джентилони полагает, что схема миграционного соглашения, действующего между ЕС и Турцией, в случае с граничащими с Афганистаном странами, которые могли бы сдерживать миграцию, не подходит. "Иллюзорно полагать, что помощь соседних стран может быть решающей, как в случае соглашений Германии с Турцией или Италии с Ливией", - сказал еврокомиссар. При этом он не исключил, что Еврокомиссия окажет экономическую помощь странам, принимающим афганских беженцев.