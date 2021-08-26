Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта вблизи аэропорта Кабула

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Крупный теракт может быть совершен вблизи аэропорта Кабула в скором времени. Об этом предупредил парламентский замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле", - сказал он в утреннем телевизионном эфире на канале Би-би-си. "В результате этого мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций", - сообщил замминистра. Подобную рекомендацию МИД Соединенного Королевства распространил накануне вечером.

Хиппи ответил утвердительно на уточняющий вопрос ведущего в эфире другого телеканала, Sky News, возможен ли такой теракт в течение ближайших часов.

4 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул, в течение нескольких часов установив над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.