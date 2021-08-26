Нидерланды приостанавливают эвакуацию из Афганистана

ГААГА, 26 августа. /ТАСС/. Нидерланды осуществят в четверг последние эвакуационные рейсы из Афганистана. Об этом сообщило в письме парламенту Министерство иностранных дел страны.

Как отметили в ведомстве, этими рейсами из Афганистана планируется вывезти сотрудников посольства и военнослужащих, которые обеспечивали их охрану.

С учетом этого МИД Нидерландов призвал людей больше не приходить к аэропорту в Кабуле. По данным министерства, ворота воздушной гавани закрыты, а ситуация с безопасностью значительно ухудшилась, поэтому людям рекомендуется найти убежище где-либо еще.

Ранее в четверг три автобуса с 120 голландцами на борту добрались до аэропорта Кабула. Они простояли более 20 часов перед въездом, прежде чем смогли попасть на территорию объекта. Пока остается непонятным, вылетели ли они уже из Кабула.

Нидерланды заявляли, что также намереваются вывезти афганских переводчиков с членами их семей и представителей других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). О каком количестве людей идет речь и сколько из них уже было вывезено, не сообщается.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.