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Смена власти в Афганистане

США эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек

Страна продолжат вывозить из республики своих граждан, местных жителей, помогавших Вашингтону, подчеркнула вице-президент США Камала Харрис

ХАНОЙ, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек начиная с 14 августа. Об этом заявила в четверг в Ханое вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции по итогам ее визита во Вьетнам.

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"Приоритетной задачей для Соединенных Штатов в настоящее время остается эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев", - сказала она.

По словам Харрис, несмотря на то что это сложная и рискованная задача, США продолжат вывозить из Афганистана своих граждан, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также нуждающихся в эвакуации афганцев, в первую очередь женщин и детей.

Теги
АфганистанСШАХаррис, КамалаСмена власти в Афганистане
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