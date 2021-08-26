США эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек

ХАНОЙ, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек начиная с 14 августа. Об этом заявила в четверг в Ханое вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции по итогам ее визита во Вьетнам.

"Приоритетной задачей для Соединенных Штатов в настоящее время остается эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев", - сказала она.

По словам Харрис, несмотря на то что это сложная и рискованная задача, США продолжат вывозить из Афганистана своих граждан, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также нуждающихся в эвакуации афганцев, в первую очередь женщин и детей.