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Глава МИД Италии считает хорошими отношения с Россией

Луиджи Ди Майо заявил, что видит конкретные возможности для дальнейшего укрепления партнерства

РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо охарактеризовал двусторонние отношения с РФ как хорошие и заявил, что видит конкретные возможности для дальнейшего укрепления партнерства.

"Двусторонние отношения между Италией и РФ находятся на хорошем уровне, и мы видим конкретные возможности для дальнейшего укрепления нашего партнерства", - сказал Ди Майо в интервью ТАСС в четверг в преддверии рабочей поездки в Италию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с которым у него запланированы переговоры.

Он признал, что введенные ЕС антироссийские санкции негативно сказываются на национальных экономических интересах, но повторил, что Рим будет придерживаться общеевропейской линии в вопросе отказа от санкционной политики.

"Решение о введении санкций [в отношении РФ] было принято правительствами стран - членов ЕС вследствие украинского кризиса. Мы всегда совершенно ясно говорили, что санкции только инструмент, но не самоцель, и должны служить более широкой стратегии", - напомнил министр. "Мы отдаем себе отчет в отрицательном воздействии санкций на наши национальные экономические интересы, но продолжаем придерживаемся политической линии, которая увязывает снятие санкций с реализацией Минских соглашений", - указал Ди Майо.

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ИталияРоссияДи Майо, Луиджи
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