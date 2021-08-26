Кабмин Армении в программе подчеркнул важность делимитации границ с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Делимитация и демаркация границ Армении и Азербайджана являются важными факторами формирования атмосферы стабильности в регионе. Об этом говорится в программе нового правительства Армении, которая была одобрена парламентом республики в четверг.

"Мир в регионе - наша долгосрочная стратегия. Углубление или нормализация отношений с соседними странами станет одним из важных направлений внешней политики правительства. Обострение враждебности представляет собой угрозу стабильности и безопасности региона. Демаркация и делимитация границ с Азербайджаном будут иметь важное значение для формирования стабильной региональной атмосферы", - отмечается в программе правительства Никола Пашиняна.

В документе также подчеркивается, что "разблокировка коммуникаций должна быть одним из приоритетов внешней политики Армении, в то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)".

"Внешнеполитические усилия кабмина по разблокированию региона, если они будут конструктивно восприняты другими сторонами, приведут к созданию атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. В этом контексте ключевым является полное и безоговорочное выполнение шагов, предусмотренных заявлениями, подписанными лидерами Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года", - отмечается в документе.

Что касается нагорнокарабахского конфликта, правительство Армении подчеркивает роль сопредседателей Минской группы по разрешению проблемы. "Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, уточнении окончательного статуса Нагорного Карабаха, обеспечении региональной стабильности и безопасности являются ключевыми, и Армения будет способствовать эффективному функционированию этого формата", - указывается в документе.