CNN: талибы лишили Абдуллу и Карзая охраны, фактически поместив их под домашний арест

ТАСС, 26 августа. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) лишили охраны главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN .

По информации ее источника, в понедельник талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого бывший глава государства переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны.

Как отмечает CNN, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.

Абдулла Абдулла и Хамид Карзай вместе с лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром после вступления боевиков в столицу создали Координационный совет. Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти. В среду телеканал Ariana News информировал, что трое политиков войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство талибов.