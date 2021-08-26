В ЛНР сообщили, что группа по Донбассу начала заседание в режиме видеоконференции

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила к работе в режиме видеоконференции. Об этом в среду сообщила делегация Луганской народной республики (ЛНР) в своем в Telegram-канале.

"Началось заседание минской контактной группы", - говорится в сообщении.

Заседание контактной группы впервые проведет новый координатор - финский дипломат Микко Киннунен, приступивший к исполнению обязанностей с 1 августа.

Кроме того, нынешнее совещание контактной группы станет первым после возобновления в минувшую среду заседаний рабочей группы по вопросам политического урегулирования, работу которой на протяжении пяти месяцев блокировала украинская сторона.

"Таким образом, формальные препятствия для полноценной работы над подготовкой проекта Дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями сняты. Ожидаем начала продуктивной работы на этом направлении и рассчитываем на всемерное содействие нового координатора контактной группы в этом вопросе", - заявило накануне начала заседания в четверг Министерство иностранных дел ЛНР.