ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало, но выразил надежду, что движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) позволит вывозить людей и после установленной крайней даты 31 августа. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Sky News .

"За оставшееся время, которого, <...> возможно, осталось довольно мало, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вывезти всех", - сказал премьер и отметил, что всего из страны были эвакуированы 15 тыс. человек. Джонсон сказал, что это "львиная доля" тех, кого нужно было перевезти в Соединенное Королевство.

"Мы надеемся, и это был ключевой момент, по которому страны Группы семи договорились [во вторник], что "Талибан" понимает, что если он хочет иметь доступ к помощи на цели развития, если он хочет разблокировать эти миллиарды средств, если он хочет иметь дипломатические, политические отношения со внешним миром, тогда безопасный проход для тех, кто хочет уехать, является ключевым предварительным условием", - заметил глава британского правительства.

Джонсон назвал 31 августа "лишь первым этапом". "Мы надеемся, что у нас сохранится возможность сказать людям: "Вы можете выехать", - заметил премьер.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств. Согласно постановлению радикалов, все эвакуационные рейсы из Кабула должны быть завершены до 31 августа. По данным СМИ, правительство Великобритании планирует завершить операцию по эвакуации своих подданных и помогавших им афганцев из Кабула не позднее 27 августа.