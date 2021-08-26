В партии Хекматиара опровергли данные об ограничении свободы Абдуллы и Карзая талибами

ТАСС, 26 августа. Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергает информацию об ограничении со стороны боевиков радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) свободы главы Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава штаба Исламской партии Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

"Эта информация неверная. Никто не ограничен [в свободе]. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что и он сам, и его родные, в том числе отец Гульбеддин Хекматиар, в безопасности.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что в понедельник талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого бывший глава государства якобы переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны. Как отмечает CNN, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом.

Карзай, Абдулла и Хекматиар после вступления боевиков в столицу создали Координационный совет. Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.