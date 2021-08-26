Сопротивление в Панджшере опровергло достижение с талибами договоренности о ненападении

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли в четверг сообщения о достижении договоренности с радикальным движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) о прекращении военных действий на севере страны. Представитель сопротивления Фахим Дашти сообщил ТАСС, что этот вопрос пока только обсуждается.

"Что касается прекращения атак, это обсуждалось, но вчера было нападение в Андарабе (район соседней с Панджшером провинции Баглан) со стороны "Талибана", - сказал Дашти, комментируя публикацию телеканала Geo TV о том, что договоренность о ненападении достигнута и о ней будет объявлено в течение дня.

Дашти подчеркнул, что пока сохраняются принципиальные разногласия, а переговорный процесс продолжается. "Есть разногласия, есть принципиальная разница в подходах двух сторон. "Талибан" видит проблему в разрешении конфликта между их правительством и провинцией Панджшер. Мы хотим решить существующие проблемы последних 14 лет раз и навсегда", - пояснил представитель сил сопротивления.

Ранее он подчеркивал, что Панджшер не согласен на то, чтобы в правительстве были "символические представители разных этнических групп", и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти. "Мы настроены на продолжение переговоров", - заключил Дашти.