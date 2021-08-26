СК Белоруссии не стал возбуждать дело о неправомерном применении силы во время протестов

В СК считают, что избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы "были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке".

"Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений в соответствии с требованиями закона "Об органах внутренних дел" и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении следственного ведомства в четверг.

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела в связи с заявлениями граждан о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел - их задержании в местах массовых беспорядков, помещении в изоляторы и содержании там.

"Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими Telegram-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей", - сообщили в комитете.

По информации ведомства, в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и изолятор временного содержания (ИВС) в период с 9 по 15 августа 2020 года было доставлено более 2 тыс. задержанных, при этом численность сотрудников ЦИП и ИВС составляла порядка 50 человек.

"Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек", - отметили в СК. Там уточнили, что подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Часть из них ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления, проинформировало следствие.

Нарушение правопорядка

Кроме того, проинформировали в СК, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые "намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств". "Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах", - заявили в СК республики.

В ведомстве также добавили, что многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах проведения несанкционированных массовых мероприятий и массовых беспорядков. "Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой [помощи], а также врачами ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома", - утверждает Следственный комитет Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.