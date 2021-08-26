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ВМС США во время учений уничтожили свой списанный фрегат

Фрегат Ingraham вывели из состава американских ВМС еще в 2015 году
' U.S. Navy/YouTube'

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Военно-морские силы и корпус морской пехоты США в ходе совместных учений в районе Гавайских островов в Тихом океане уничтожили свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщила пресс-служба ВМС, распространившая во вторник видеозапись уничтожения корабля в своем YouTube-канале.

По фрегату, который использовался в качестве мишени, был нанесен ракетный удар с воздуха, затем с моря. ВМС применили также торпеду Мark 48. Операцию провели 15 августа.

"Учения, - отмечается в сообщении пресс-службы ВМС, - предоставили возможность продемонстрировать технологические инновации". Фрегат Ingraham был выведен из состава ВМС США в 2015 году.

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