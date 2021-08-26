У аэропорта в Кабуле произошел взрыв

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Звуки взрыва слышны у здания аэропорта Кабула. Об этом в четверг сообщил телеканал Shamshad TV.
О жертвах или разрушениях информации не поступало. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Взрыв прогремел в четверг рядом с аэропортом в столице Афганистана, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил он.
Телеканал CNN в свою очередь отметил, что пострадали жители Афганистана, информации о пострадавших гражданах США нет.
Смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула, сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".