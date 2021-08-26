МИД ДНР заявил, что Украина уклонилась от обсуждения вопросов регламента Контактной группы

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Представители Украины отказались обсуждать на проходящем в четверг заседании Контактной группы предложенный республиками Донбасса проект регламента заседаний группы, направленный на повышение их эффективности. Об этом сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Мы предложили обсудить проект регламента, который был на днях нами направлен в адрес координаторов ОБСЕ для рассылки всем участникам Контактной группы", - цитирует Никонорову Telegram-канал МИД ДНР. Она назвала принятие согласованного регламента встреч Контактной группы совершенно необходимой мерой по упорядочиванию процесса переговоров, их интенсификации, а также для фиксации результатов встреч исходя из соображений повышения эффективности заседаний.

"Но вместо того, чтобы приступить к реальной работе над нашим проектом и поддержать хотя бы те пункты, которые уж точно не должны вызывать возражений у участников мирных переговоров (к примеру, пункт про приверженность всех сторон Комплексу мер), Киев попросту вышел из дискуссии, попытавшись выдвинуть какие-то странные ответные идеи", - добавила Никонорова.

"Таким образом, несмотря на то, что все участники сегодняшнего раунда переговоров признали, что регламент заседаний Контактной и рабочих групп действительно нужен, к конструктиву это признание не привело - исключительно из-за того, что Киев ни к какому консенсусу в диалоге с нами приходить не желает", - подчеркнула глава МИД ДНР.

По словам Никоноровой, исполняющий обязанности главы делегации Киева в Контактной группе вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина уже выдвигала "прекрасную версию" регламента и якобы именно ее надо взять за основу. Однако, по словам главы МИД ДНР, в украинской версии регламента содержалось множество спорных и нецелесообразных пунктов, противоречащих Минским соглашениям, которые республики Донбасса сочли неприемлемыми.