Меркель отменила визит в Израиль 28 августа

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила визит в Израиль из-за ситуации в Афганистане. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

"Стороны сошлись во мнении, что канцлер совершит визит в более поздние сроки", - сообщили в ведомстве. Канцлер Германии Ангела Меркель планировала провести встречу с руководством Израиля в ходе двухдневного визита в страну 28-30 августа.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.