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Смена власти в Афганистане
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Reuters: при взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек

Среди погибших есть дети
Международный аэропорт Кабула Maxar Technologies/Getty Images
Описание
Международный аэропорт Кабула
© Maxar Technologies/Getty Images

ТАСС, 26 августа. По меньшей мере 13 человек стали жертвами теракта в четверг у аэропорта Кабула. Об этом со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило агентство Reuters.

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По его данным, среди погибших были дети. Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько талибов. По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.

Пентагон подтвердил наличие "потерь" в результате взрыва, их число неизвестно

"Мы можем подтвердить, что в результате взрыва <...> есть потери, их число неизвестно", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Под словом "потери" могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. Al Jazeera сообщает, что в результате теракта пострадали до 70 человек.

Пострадавшие и перестрелка

Как сообщает Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва. По данным The Wall Street Journal, американские военные пострадали в результате взрыва. В свою очередь Al Hadath сообщает, что американские военные есть и среди погибших.

По информации телеканала Fox News, который ссылается на неназванных представителей Белого дома, после самоподрыва смертника у аэропорта началась перестрелка. По их словам, произошла "комплексная атака".

Все ворота воздушной гавани сейчас закрыты.

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