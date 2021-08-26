Минобороны Турции заявило о двух взрывах у аэропорта Кабула

АНКАРА/ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в четверг в Twitter о двух взрывах возле аэропорта Кабула.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

"За пределами [территории] аэропорта Кабула произошло два взрыва. Никакого ущерба нашему контингенту не нанесено", - говорится в заявлении.

Турция в четверг начала эвакуацию своих военных из Кабула. Первые вывозные спецрейсы уже прибыли в Анкару.

Ранее посол Франции в Кабуле Давид Мартинон обратился в четверг к афганцам, стремящимся покинуть страну, с призывом отойти от аэропорта на безопасное расстояние.

"Я обращаюсь ко всем нашим афганским друзьям. Если вы находитесь рядом с аэропортом, то вам необходимо срочно удалиться от него и укрыться в безопасном месте. Возможен новый взрыв", - написал французский дипломат в Twitter.

Французское посольство на прошлой неделе было эвакуировано из центра Кабула на территорию аэропорта, где в настоящее время и находится посол. Как сообщили телеканалу BFMTV источники в Кабуле, при взрыве никто из французских граждан не пострадал.