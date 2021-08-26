Адвокат Порошенко считает, что нападение на него в День независимости организовала власть

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань уверен, что нападение на бывшего украинского лидера во время празднования Дня независимости страны 24 августа организовала действующая власть. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Человека, который совершил это нападение, уже отпустили, - заявил Головань. - Его сначала спрятали в полиции. Ему не предъявлено подозрение (обвинение), не сделано практически ничего".

Адвокат добавил, что нападение было организовано группой лиц. "Действовал этот нападающий не один, с ним было минимум три человека, тесно координировались <...>. Действовали они под руководством и с помощью власти", - полагает защитник. По его словам, Национальная полиция фактически саботировала расследование нападения на экс-президента, которое было совершено у здания Госбюро расследований два года назад, а также существующие дела о незаконной слежке за Порошенко.

В среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что нападение на экс-президента, когда во вторник на праздновании Дня независимости ему в лицо плеснули зеленкой, было бытовым хулиганством, и отверг причастность действующих властей к инциденту.

24 августа злоумышленник у входа на станцию метро Крещатик в центре Киева облил Порошенко зеленкой. Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в параде. Зеленка попала Порошенко на лицо, руки и одежду. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В столичном управлении МВД сообщили, что им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Порошенко, комментируя инцидент, возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Обратившись к Зеленскому, он призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.