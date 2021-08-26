Reuters: в Эфиопии сепаратисты убили 150 мирных граждан

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек убиты за последнюю неделю на западе Эфиопии боевиками из сепаратистской группировки "Армия освобождения Оромо". Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на комиссию по правам человека Эфиопии, которая была создана решением правительства страны.

По словам комиссии, вооруженная группа сепаратистов напала на жителей района Джида Кирему в западной части штата Оромия.

Группировка "Армия освобождения Оромо", представляющая собой военное крыло "Фронта освобождения Оромо", часто действует самостоятельно. Своей целью она объявила достижение независимости эфиопским штатом Оромия. Федеральные власти объявили "Армию освобождения Оромо" террористической организацией. Лидеры группировки сообщили 11 августа, что заключили соглашение с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) с целью свержения правительства Эфиопии.