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Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Международный аэропорт Кабула
© AP Photo/Wali Sabawoon

Как минимум 13 человек, включая детей, погибли в четверг в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По последним данным, произошло два взрыва, началась перестрелка. ТАСС собрал главное, что известно о нападении.

Два взрыва и перестрелка

  • Взрыв у северного входа в аэропорт Кабула устроил террорист-смертник.
  • Позднее стало известно о втором взрыве, эту информацию официально подтвердили в Минобороны Турции.
  • После взрыва у аэропорта началась перестрелка, передает Fox News.
  • Газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.

Информация о жертвах

  • По последним данным, погибли как минимум 13 человек. В их числе, как сообщает телеканал Al Hadath, есть американские военные. Западные СМИ пока сообщали только о трех пострадавших военнослужащих.
  • Телеканал Al Jazeera заявил о более чем 50 раненых.
  • Сообщалось, что среди британских и германских военных, которые также дислоцированы в районе аэропорта, пострадавших нет.
  • Агентство Reuters со ссылкой на представителей "Талибана" сообщило о нескольких раненых талибах.
  • Пентагоне подтвердили, что в результате произошедшего есть погибшие или пострадавшие, но не смогли уточнить их количество.

Предупреждения об угрозе

  • Об угрозе теракта близ аэропорта Кабула ранее предупредило Минобороны Великобритании. Власти королевства рекомендовали ожидающим эвакуации покинуть аэропорт, найти безопасное место и ждать дополнительных инструкций.
  • С аналогичными предупреждениями выступили власти еще ряда стран, в том числе Австралии, Бельгии и Италии. Брюссель заявил, что сворачивает эвакуацию из-за угрозы.
Теги
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