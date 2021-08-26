Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Как минимум 13 человек, включая детей, погибли в четверг в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По последним данным, произошло два взрыва, началась перестрелка. ТАСС собрал главное, что известно о нападении.

Два взрыва и перестрелка

Взрыв у северного входа в аэропорт Кабула устроил террорист-смертник.

Позднее стало известно о втором взрыве, эту информацию официально подтвердили в Минобороны Турции.

После взрыва у аэропорта началась перестрелка, передает Fox News.

Газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.

Информация о жертвах

По последним данным, погибли как минимум 13 человек. В их числе, как сообщает телеканал Al Hadath, есть американские военные. Западные СМИ пока сообщали только о трех пострадавших военнослужащих.

Телеканал Al Jazeera заявил о более чем 50 раненых.

Сообщалось, что среди британских и германских военных, которые также дислоцированы в районе аэропорта, пострадавших нет.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей "Талибана" сообщило о нескольких раненых талибах.

Пентагоне подтвердили, что в результате произошедшего есть погибшие или пострадавшие, но не смогли уточнить их количество.

Предупреждения об угрозе