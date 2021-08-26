Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Как минимум 13 человек, включая детей, погибли в четверг в результате теракта возле аэропорта Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
По последним данным, произошло два взрыва, началась перестрелка. ТАСС собрал главное, что известно о нападении.
Два взрыва и перестрелка
- Взрыв у северного входа в аэропорт Кабула устроил террорист-смертник.
- Позднее стало известно о втором взрыве, эту информацию официально подтвердили в Минобороны Турции.
- После взрыва у аэропорта началась перестрелка, передает Fox News.
- Газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.
Информация о жертвах
- По последним данным, погибли как минимум 13 человек. В их числе, как сообщает телеканал Al Hadath, есть американские военные. Западные СМИ пока сообщали только о трех пострадавших военнослужащих.
- Телеканал Al Jazeera заявил о более чем 50 раненых.
- Сообщалось, что среди британских и германских военных, которые также дислоцированы в районе аэропорта, пострадавших нет.
- Агентство Reuters со ссылкой на представителей "Талибана" сообщило о нескольких раненых талибах.
- Пентагоне подтвердили, что в результате произошедшего есть погибшие или пострадавшие, но не смогли уточнить их количество.
Предупреждения об угрозе
- Об угрозе теракта близ аэропорта Кабула ранее предупредило Минобороны Великобритании. Власти королевства рекомендовали ожидающим эвакуации покинуть аэропорт, найти безопасное место и ждать дополнительных инструкций.
- С аналогичными предупреждениями выступили власти еще ряда стран, в том числе Австралии, Бельгии и Италии. Брюссель заявил, что сворачивает эвакуацию из-за угрозы.