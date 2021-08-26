Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в четверг депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - написал он в Facebook.

В начале августа Кузьмин в Telegram-канале сообщил, что ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука на незаконные действия украинской власти, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела.

Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

По мнению Кузьмина, решение ЕСПЧ будет в пользу оппозиционного политика.

Обвинения в адрес Медведчука

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд.