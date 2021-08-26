ЕС призвал сохранить безопасный доступ в аэропорт Кабула после теракта

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших в результате террористической атаки на аэропорт Кабула, призвал сохранить открытым безопасный доступ в воздушную гавань и не допустить возрождения терроризма в Афганистане.

"Глубоко озабочен сообщениями о взрыве в Кабуле и внимательно слежу за ситуацией. Мои мысли с жертвами и их семьями. Жизненно важно обеспечить безопасный доступ в аэропорт. Мы должны обеспечить, чтобы нынешняя нестабильность не привела к росту террористической деятельности", - написал он в четверг в Twitter.

По информации СМИ, в аэропорту Кабула в четверг произошел взрыв, за которым последовала перестрелка. В результате погибли не менее 13 человек. Согласно сообщениям, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа. Среди погибших могут быть иностранные военные.