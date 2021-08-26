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Смена власти в Афганистане

Макрон заявил, что весь персонал посольства Франции покинет Кабул в ближайшее время

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане требует эвакуировать из Кабула посольство Франции в ближайшее время. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг в Дублине в ходе визита в Ирландию и совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Михолом Мартином.

"Ближайшие часы будут особо опасными для всех тех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним. В настоящее время посол Франции, персонал посольства, другие французы, а также французские военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию с теми последними рейсами, которые осуществит Франция в соответствии с теми возможностями полетов, которые ей предоставят США", - сказал французский лидер.

Теги
АфганистанФранцияМакрон, ЭмманюэльСмена власти в Афганистане
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