Бибилов: акт признания независимости стал для Южной Осетии новой исторической эпохой

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Акт признания обозначил для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости, заявил президент республики Анатолий Бибилов в четверг на торжественном собрании, посвященном 13-й годовщине признания Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

"26 августа 2008 года в 15 часов средства массовой информации в прямом эфире начали трансляцию заявления президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который сообщил, что им подписан указ № 1261 "О признании Республики Южная Осетия". Именно на такое решение мы надеялись, этого сообщения мы ждали, как ждут самого важного известия, от которого зависит вся жизнь <...>. Акт признания обозначил для нашего народа начало новой исторической эпохи - эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости", - сказал Бибилов.

Президент отметил, что признание принесло Южной Осетии прочный мир и широкие перспективы. "После кровопролитных войн, развязанных Грузией в 1990-1992 годах, в 2004 году и в августе 2008 года, после многих лет жизни в условиях постоянной военной угрозы Южная Осетия обрела долгожданный мир и все необходимые условия для созидательного труда и возрождения. Реализация курса на всестороннюю интеграцию с Россией открыла нам качественно новые возможности социально-экономического развития и дала неизмеримо более высокий уровень безопасности", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Бибилов заметил, что в совершенно других категориях мыслят те, кто стоял за нападением на Южную Осетию - потерпев военное поражение, они рассчитывают взять реванш другими методами. "Рассчитывая, что за прошедшее время мир успел позабыть события августа 2008 года, они пытаются ввести в заблуждение международное сообщество пропагандистскими измышлениями, представляющими Грузию жертвой агрессии, а Южную Осетию и Абхазию - ее оккупированными территориями", - уточнил президент.

По словам главы Южной Осетии, "независимо от того, какие фантастические директивы издают те, кто не может примириться с реальностью, все расчеты грузинских реваншистов останутся не более чем мечтами". "А мы будем и дальше укреплять наши отношения с Россией, развивать интеграцию, работать над развитием экономики, добиваясь улучшения жизни народа", - заключил он.

Признание независимости

Южная Осетия 26 августа отмечает тринадцатую годовщину признания государственной независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. В столице республики прошел традиционный автопробег и торжественные мероприятия. В связи с празднованием Дня признания независимости, который внесен в календарь государственных праздников и памятных дат республики, с 26 по 29 августа в стране объявлены выходные дни.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.