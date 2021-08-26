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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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СМИ: Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отложил на неопределенное время переговоры с находящимся в американской столице премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за взрывов в Кабуле. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, Белый дом попросил израильского премьера пока не выезжать из вашингтонской гостиницы, где тот поселился, на встречу с американским лидером, которая должна была начаться в 11:30 (18:30 мск). Как отмечает портал, президент все еще ведет консультации в Белом доме из-за ситуации вокруг взрывов в афганской столице.

Теги
АфганистанСШАИзраильБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
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