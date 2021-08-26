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Смена власти в Афганистане
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Генсек НАТО заявил, что эвакуация людей из Афганистана остается приоритетом альянса

Йенс Столтенберг также осудил теракт около аэропорта Кабула

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после теракта в районе аэропорта Кабула заявил, что приоритетом альянса остается скорейшая эвакуация максимального числа людей из Афганистана.

"Я решительно осуждаю ужасный теракт около аэропорта Кабула. Мои мысли с теми, кого затронуло это, и с их близкими. Нашим приоритетом остается эвакуация как можно большего числа людей как можно скорее", - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

По информации СМИ, в аэропорту Кабула в четверг произошел взрыв, за которым последовала перестрелка. В результате погибли не менее 13 человек. Согласно сообщениям, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа. Среди погибших могут быть иностранные военные.

Теги
Смена власти в Афганистане
Теракт возле аэропорта в Кабуле
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