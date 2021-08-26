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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Байден встретился с ключевыми советниками после взрывов в Кабуле

В Белом доме сообщили, что американского лидера будут на регулярной основе информировать о происходящем

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг в свете взрывов в столице Афганистана провел встречу с ключевыми сотрудниками своей администрации. Американского лидера будут на регулярной основе информировать о происходящем, сообщил пресс-пул Белого дома.

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Байден встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с министром обороны Ллойдом Остином, председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли и с рядом других военных. "В течение дня ему продолжат предоставлять последние данные о развитии событий", - говорится в сообщении.

Ранее возле аэропорта Кабула был совершен теракт, сообщалось о двух взрывах. По последним данным, погибли не менее 13 человек, говорилось в том числе о пострадавших американских военных.

Байден в свете произошедшего отложил в четверг на неопределенное время встречу с находящимся в американской столице премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Отложены также брифинги для журналистов в Белом доме и Пентагоне и другие мероприятия.

Теги
СШАБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
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