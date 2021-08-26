{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ВС США заявили, что обеспокоены сотрудничество РФ и КНР в оборонной сфере

Вашингтон не сталкивался с такими соперниками 30 лет, отметил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены тесным сотрудничеством между Россией и Китаем в сфере обороны. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард в ходе интернет-конференции.

"Мы видим тесное сотрудничество между Россией и Китаем [в оборонной сфере], - сказал он. - Мы не сталкивались с такими соперниками 30 лет". По его словам, РФ и КНР не только активно сотрудничают в военной сфере, но и обладают самым современным стратегическим ядерным вооружением, флотом, а также имеют значительные возможности в области кибербезопасности.

В этой связи он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свою "теорию сдерживания" в отношении этих двух стран.

Теги
СШАРоссияКитай
Смена власти в Афганистане
Источник: Гутерриш 30 августа собирает постпредов "пятерки" СБ ООН по Афганистану
Читать полностью