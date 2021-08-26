Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о создании кибервойск Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по киберобороне государства и поручил правительству за два месяца разработать законопроект о создании кибервойск страны. Соответствующий указ президента опубликован в четверг на сайте его офиса.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 "О неотложных мерах по киберобороне государства", - говорится в указе. В соответствии с документом правительству поручено "в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск".

Своим указом Зеленский также обязал правительство осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

В четверг другим своим указом президент Украины ввел в действие решение СНБО о стратегии кибербезопасности страны. Как сказано в документе, она разработана на основе аналогичных стратегий стран ЕС и НАТО. Одним из основных источников угроз национальной кибербезопасности Украины в стратегии названа Российская Федерация.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 14 мая утвердил пятилетнюю стратегию развития кибербезопасности в стране, а также принял решение о создании кибервойск.

В мае на Украине открылся государственный центр реагирования на кибератаки "Киберцентр UA30". Он создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.