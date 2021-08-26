"Талибан": желающие могут покинуть Афганистан в обычном порядке после ухода США из страны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Талибы (движение запрещено в РФ) не будут препятствовать желающим покинуть Афганистан после установления контроля над аэропортом Кабула. Об этом заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала "Россия-1" .

"Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <...> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий", - сказал он.

Муджахид назвал ситуацию в районе аэропорта Кабула печальной. По его словам, в сложившейся ситуации виноваты США, "которые призывали людей уезжать". "Кроме того, американцы открывали огонь, были жертвы", - добавил он.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.