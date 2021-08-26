Reuters: семь полицейских подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия 6 января

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Семь сотрудников полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом пишет в четверг агентство Reuters.

По его данным, истцы утверждают, что штурм Капитолия стал кульминацией нескольких месяцев звучавшей со стороны Трампа риторики о фальсификациях на президентских выборах, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Как полагают полицейские, бывший глава государства знал о том, что происходящее может привести к насилию, и активно потворствовал этому в надежде предотвратить утверждение Конгрессом США итогов голосования. В частности, по мнению истцов, Трамп был в сговоре с ультраправыми организациями Proud Boys ("Гордые парни") и Oath Keepers ("Хранители клятвы"), а также другими придерживающимися ультраправых взглядов деятелями, в числе которых был его экс-советник Роджер Стоун.

"Трамп совместно с другими ответчиками намеренно и упорно делал и поощрял ложные заявления о фальсификациях на выборах, чтобы дискредитировать результаты голосования и <...> вызвать возмущение среди своих сторонников", - говорится в иске.

Это уже не первый гражданский иск против Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, отмечает Reuters.

6 января сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.