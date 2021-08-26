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Смена власти в Афганистане

Глава МИД ФРГ 29 августа отправится в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан

Главной темой переговоров станет ситуация в Афганистане

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в воскресенье отправится в Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

По его словам, в центре внимания будет вопрос, как Германия может помочь соседним странам справиться с последствиями перемен в Афганистане. "Речь будет идти также о том, как мы - международное сообщество - будем относиться к новым реалиям в Афганистане, на каких условиях мы будем готовы заключать договоренности с новым правительством", - сказал он в четверг в Берлине.

Маас добавил, что посетит также Турцию и Катар, "которые играют важную роль" в этом вопросе.

Теги
ТаджикистанУзбекистанПакистанГерманияСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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