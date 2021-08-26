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Fox: число погибших в Кабуле американских военнослужащих выросло до 10

Число американских военнослужащих, погибших в Кабуле, выросло до 10 - "Фокс ньюс".

Смена власти в Афганистане
Источник: Гутерриш 30 августа собирает постпредов "пятерки" СБ ООН по Афганистану
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