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СМИ: третий взрыв прогремел в Кабуле

Третий взрыв прогремел в Кабуле, передает турецкий телеканал ТРТ.

WSJ: число погибших при взрывах в Кабуле превысило 60
Число американских военнослужащих, погибших в Кабуле, выросло до 10, сообщает Fox News
WSJ: число погибших при взрывах в Кабуле превысило 60
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