При теракте в Кабуле погибли 12 американских военных

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Жертвами теракта в Кабуле стали 12 американских военнослужащих, еще 15 пострадали. Об этом глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит в том числе Ближний Восток, заявил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Он рассказал, что за первым взрывом у аэропорта "последовали несколько атак боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"), которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим". "На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения", - подчеркнул генерал.

По его данным, "в результате нападения были убиты и ранены несколько афганских гражданских лиц, некоторые из них были доставлены в больницы города".

"Мы все еще работаем над подсчетом общего числа потерь, сейчас мы просто не знаем, сколько их всего", - признал Маккензи.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в результате атак погибли 11 морских пехотинцев и один военный врач.