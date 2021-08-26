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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Генсек ООН подтвердил, что намерен созвать встречу "пятерки" по Афганистану

Антониу Гутерриш заявил, что осуждает теракты в республике

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил в четверг журналистам, что намерен встретиться с послами стран - постоянных членов Совета Безопасности по Афганистану.

"Это обычные встречи, проходящие в ООН", - сказал он, отвечая на вопрос о целях консультаций.

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Гутерриш заявил, что самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.

"Я хочу самым решительным образом осудить ужасные террористические атаки в Кабуле, выразить соболезнования семьям всех тех, кто погиб", - сказал он.

Теги
АфганистанГутерриш, АнтониуТеракт возле аэропорта в Кабуле
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