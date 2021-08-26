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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Глава Пентагона: военные США в Афганистане нацелены на выполнение поставленной задачи

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Военные США в Афганистане по-прежнему нацелены на выполнение поставленной перед ними в Афганистане задачи, несмотря на потери. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг министром обороны Ллойдом Остином.

Он выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Кабуле военным. Вместе с тем Остин подчеркнул: "Мы не станем отклоняться от поставленной задачи". Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев.

Теги
АфганистанСШАТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
При теракте в Кабуле погибли 12 американских военных
Еще 15 пострадали
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