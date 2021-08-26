СМИ: в Кабуле прогремел шестой взрыв

ТАСС, 26 августа. Еще один взрыв, предположительно, прогремел в Кабуле. Об этом сообщает в четверг афганский телеканал 1TV .

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев отмечает, что новый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (pзапрещено в РФ) решительно осудило произошедшие и пообещало привлечь виновных к ответственности.